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Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada

O Flamengo encara o Internacional em duelo que vale a liderança. Em outro duelo do G-6, o Fluminense enfrenta o Santos

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 06:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 06:03
Fred e Nenê foram fundamentais para a vitória do Fluminense sobre o Goiás
Fred e Nenê comandam o ataque Tricolor Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (14) com a derrota do Vasco para o Corinthians por 2 a 1. Entretanto,  a grande maioria dos jogos acontecem neste fim de semana. A rodada ainda teve dois jogos adiados: São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 18ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (24) 
  • Bragantino x Goiás
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Ceará x Coritiba 
    Horário: 19h 
    Onde assistir:  TNT e Premiere
      
  • Atlético-MG x Sport 
    Horário: 21h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Jogos deste domingo (25)
      
  • Fluminense x Santos
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Atlético-GO x Palmeiras
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere 
     
  • Athletico-PR x Grêmio
    Horário: 18h15 
    Sem transmissão na TV
  • Flamengo x Internacional
    Horário: 18h15
    Onde assistir:  Premiere

  • Jogos adiados
    São Paulo x Botafogo
    Bahia x Fortaleza 

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