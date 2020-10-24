Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 18ª rodada

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (14) com a derrota do Vasco para o Corinthians por 2 a 1. Entretanto, a grande maioria dos jogos acontecem neste fim de semana. A rodada ainda teve dois jogos adiados: São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 18ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (24)
- Bragantino x Goiás
Horário: 17h
Onde assistir: Premiere
- Ceará x Coritiba
Horário: 19h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Atlético-MG x Sport
Horário: 21h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogos deste domingo (25)
- Fluminense x Santos
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Atlético-GO x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Athletico-PR x Grêmio
Horário: 18h15
Sem transmissão na TV
- Flamengo x Internacional
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Jogos adiados
São Paulo x Botafogo
Bahia x Fortaleza