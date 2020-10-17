Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro terá quatro jogos neste sábado (17), quatro partidas no domingo (18) e ainda outros dois duelos na segunda-feira (19). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 17ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (17)
- Fluminense x Ceará
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Coritiba x Santos
Horário: 19h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Atlético-GO x Athletico-PR
Horário: 19h
Onde assistir: Sem transmissão
- São Paulo x Grêmio
Horário: 21h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogos deste domingo (18)
- Corinthians x Flamengo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Internacional x Vasco
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Bragantino x Sport
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Palmeiras
Horário: 20h30
Onde assistir: TNT e Premiere
- Jogos de segunda-feira (19)
- Botafogo x Goiás
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Atlético-MG
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere