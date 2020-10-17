Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada

Jogos vão acontecer sábado, no domingo e segunda-feira
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 06:00

Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 1
Flamengo encara o Corinthians nesta rodada Crédito: Marcelo Cortes / CRF
A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro terá quatro jogos neste sábado (17), quatro partidas no domingo (18) e ainda outros dois duelos na segunda-feira (19). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 17ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (17) 

  • Fluminense x Ceará
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Coritiba x Santos 
    Horário: 19h 
    Onde assistir:  TNT e Premiere
      
  • Atlético-GO x Athletico-PR
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Sem transmissão 

  • São Paulo x Grêmio 
    Horário: 21h 
    Onde assistir: SporTVPremiere

  • Jogos deste domingo (18)
      
  • Corinthians x Flamengo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Internacional x Vasco
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Bragantino x Sport 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere  

  • Fortaleza x Palmeiras
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Jogos de segunda-feira (19)

  • Botafogo x Goiás
    Horário: 20h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Bahia x Atlético-MG 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: Premiere

