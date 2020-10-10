Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 15ª rodada

O clássico entra Vasco e Flamengo abre a rodada neste sábado (10)
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 06:01

Vasco e Flamengo fazem duelo de opostos em São Januário Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro terá quatro jogos neste sábado (10) e outras seis partidas no domingo (11). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 15ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (10) 

  • Vasco x Flamengo
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Palmeiras x São Paulo 
    Horário: 19h 
    Onde assistir:  Premiere
      
  • Coritiba x Fortaleza
    Horário: 19h 
    Onde assistir: TNT, EI Plus e Premiere

  • Atlético-MG x Goiás 
    Horário: 21h 
    Onde assistir: SporTVPremiere

  • Jogos deste domingo (11)
      
  • Fluminense x Bahia
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Santos x Grêmio
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (SP e RS) e Premiere
      
  • Sport x Botafogo 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: SporTV e Premiere  

  • Atlético-GO x Bragantino
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Internacional x Athletico-PR 
    Horário: 20h30
    Onde assistir: TNT 

  • Ceará x Corinthians
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados