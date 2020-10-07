Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 14ª rodada

Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo entram em campo nesta quarta-feira (07) pela competição nacional
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:00

Everton Ribeiro comemora seu gol na partida do Flamengo contra o Ahletico-PR Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro terá oito jogos nesta quarta-feira (07) e outras duas partidas na quinta-feira (08). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 14ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos desta quarta-feira (07) 

  • Corinthians x Santos
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Flamengo x Sport 
    Horário: 19h15 
    Onde assistir:  SporTV e Premiere
      
  • Grêmio x Coritiba
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Bahia x Vasco
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere

  • São Paulo x Atlético-GO 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere  
      
  • Goiás x Fluminense
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere

  • Botafogo x Palmeiras
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta
      
  • Fortaleza x Atlético-MG 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (MG e CE) e Premiere  

    Jogos de quinta-feira (08)

  • Athletico-PR x Ceará
    Horário: 19h00 
    Onde assistir: TNT 

  • Bragantino x Internacional 
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere

