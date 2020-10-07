Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 14ª rodada

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro terá oito jogos nesta quarta-feira (07) e outras duas partidas na quinta-feira (08). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 14ª Rodada do Brasileirão
- Jogos desta quarta-feira (07)
- Corinthians x Santos
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Flamengo x Sport
Horário: 19h15
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Grêmio x Coritiba
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Vasco
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- São Paulo x Atlético-GO
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Goiás x Fluminense
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Palmeiras
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta
- Fortaleza x Atlético-MG
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (MG e CE) e Premiere
Jogos de quinta-feira (08)
- Athletico-PR x Ceará
Horário: 19h00
Onde assistir: TNT
- Bragantino x Internacional
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere