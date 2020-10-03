Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 13ª rodada

O clássico Gre-Nal abre os trabalhos neste sábado (03). E o Vasco encara o líder Atlético-MG no fechamento da rodada no domingo às 20h30
Redação de A Gazeta

03 out 2020 às 08:01

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:01

Botafogo e Fluminense fazem clássico na manhã de domingo (04) Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro terá três jogos neste sábado (03) e outras sete partidas no domingo (04). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana. 
  • 13ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (03) 

  • Grêmio x Internacional
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Palmeiras x Ceará 
    Horário: 19h
    Onde assistir: TNT e Premiere
      
  • Bragantino x Corinthians
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere 

    Jogos deste domingo (04)

  • Botafogo x Fluminense
    Horário: 11h 
    Onde assistir: Premiere

  • Flamengo x Athletico-PR 
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta  
      
  • Coritiba x São Paulo
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

  • Bahia x Sport
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Fortaleza x Atlético-GO 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Goiás x Santos
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Atlético-MG x Vasco 
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere

