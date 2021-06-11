Brasil vence Rússia por 3 a 0 em amistoso às vésperas das Olimpíadas

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira Feminina venceu a Rússia no penúltimo amistoso antes das Olimpíadas, em Cartagena, Colômbia. As brasileiras dominaram o jogo e saíram vitoriosas com gols de Bruna Benites e Andressa Alves. As jogadoras entraram em campo com faixa de protesto em relação ao caso de assédio ocorrido na CBF.
Faltou combinar com as russasO Brasil começou a partida já exercendo pressão sobre a Seleção Russa, que reagiu mal e deixou a maior parte do trabalho para a goleira Grichenko. lateral -esquerda Tamires brilhou nos cruzamentos certeiros, criando várias chances. Mas foi no escanteio que nasceu o primeiro gol brasileiro. Aos 41 minutos, Ludmila desviou a bola da primeira trave e Bruna Benites cabeceou para a rede. Brasil 1, Rússia 0.
Brasil atropela a RússiaNo segundo tempo não foi diferente. Marta fez uma bela jogada ao driblar duas jogadoras e cruzar na pequena área, mas o lance não resultou no segundo gol. Pia aproveitou para mexer na equipe, colocando Andressa Alves no lugar da camisa 10. Em mais uma cobrança de escanteio, Bruna Benites marcou mais um de cabeça aos 18 minutos. Quando faltavam 10 minutos, Andressa marcou o 3° após jogada individual que resultou em gol de rebote.
O último amistoso antes do embarque para o Japão será contra o Canadá, na segunda-feira (14), às 16h, no Estádio Cartagonova, em Cartagena, Colômbia.