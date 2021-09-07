Brasil-RS e Confiança ficam no empate em jogo morno pela Série B

Brasil-RS e Confiança estão cada vez mais próximos de disputar a Série C de 2022. Dois últimos colocados da Série B, Xavante e Dragão se enfrentaram na manhã desta terça-feira (07), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas e ficaram no empate por 1 a 1. O gol dos donos da casa foi marcado pelo meia Rildo enquanto o atacante Tiago Reis balançou as redes para os visitantes.
O empate dentro de casa pouco ajudou o Brasil na luta para sair da zona de rebaixamento da Série B. Agora com 16 pontos na competição nacional e ainda na 19ª posição, o Xavante está sete pontos atrás do Vila Nova - primeiro time fora do Z4.
A igualdade no placar em Pelotas pouco ajudou o Confiança na luta para sair da zona de rebaixamento da Série B. Agora com 14 pontos na competição nacional e ainda na lanterna da competição, o Dragão está nove pontos atrás do Vila Nova - primeiro time fora do Z4.
Primeiro tempo:
O primeiro lance de perigo do jogo já foi o bastante para o placar em Pelotas ser aberto. Após ótima cobrança de falta pela direita, Rildo bateu por cima da barreira e colocou a bola no fundo das redes do Confiança.
Com dificuldades para criar, o Confiança só chegou com perigo aos 26 minutos. Após boa troca de passes, a bola sobrou para Rafael Vila finalizar para boa defesa de Matheus Nogueira.
O empate do Confiança saiu aos 39 minutos. Álvaro foi derrubado dentro da área por João Siqueira e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Tiago Reis deslocou o arqueiro xavante e deixou o placar em Pelotas tudo igual.
Segundo tempo:
Aos 10 minutos o Brasil de Pelotas chegou ao seu segundo gol, mas comemorou por poucos instantes. Após cobrança de escanteio, Netto solta uma bomba para excelente defesa de Rafael Santos. Na sequência, Erison dividiu com o goleiro e fez o gol, mas a arbitragem invalidou o lance por falta de ataque.
O Brasil ficou no quase mais uma vez aos 30 minutos. Após mais uma cobrança de escanteio, o Xavante chegou ao gol com Romulo, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o segundo gol dos donos da casa.
Destaque do Xavante no jogo, Rildo chegou novamente com perigo aos 32 minutos. O meia recebeu sem marcação e soltou um foguete em direção ao gol e obrigou Rafael Santos a trabalhar novamente e espalmar a bola para escanteio.FICHA TÉCNICABRASIL-RS X CONFIANÇA:
Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)Data e hora: 07/09/2021 - 11h (de Brasília)Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)Cartões amarelos: João Siqueira (BRA); Willians Santana, Rafael Santos (CON)
GOLS: Rildo (7'/1°T) (1-0), Tiago Reis (39'/1°T) (1-1)
BRASIL-RS (Técnico: Cléber Gaúcho)
ESCALAÇÃO: Matheus Nogueira; Vidal, Arthur Siqueira, João Siqueira (Alan Dias, aos 0/2ºT) e Paulinho; Diego Gomes (Bruno Matias, aos 26/2ºT), Romulo e Rildo (Júnior Viçosa, aos 46/2ºT); Kevin (Gabriel Terra, aos 0/2ºT), Netto (Caio Rangel, aos 36/2ºT) e Erison.
CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Lopes)
ESCALAÇÃO: Rafael Santos; Jonathan Bocão (Vinícius Barba, aos 23/2ºT); Nirley, Luan Bueno e João Paulo (Lucas Sampaio, aos 23/2ºT); Madison, Rafael Vila e Álvaro (Luidy, aos 39/2ºT); Willians Santana, Tiago Reis (Gustavo Ramos, aos 26/2ºT) e Ítalo.