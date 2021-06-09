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futebol

Brasil na Eurocopa? Edição terá recorde de brasileiros; veja nomes

Nomes conhecidos serão destaques de seleções na competição do Velho Continente...

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 17:05
Crédito: AFP
A Seleção Brasileira está convocada para a Copa América, no entanto, outros jogadores brasileiros também disputarão uma competição de seleções neste mês de junho, a Eurocopa. O maior torneio de seleções, depois da Copa do Mundo, contará com sete jogadores brasileiros naturalizados europeus, mas que poderiam facilmente defender a Amarelinha.A edição de 2021 da Eurocopa será a mais brasileira de todas as edições. Ao todo, serão sete jogadores que poderiam ter defendido as cores da nossa Seleção, caso optassem por isso. A Itália é a seleção mais brasileira da Euro, com três jogadores nascidos no Brasil entre os convocados para a competição, cuja a Azzurra estreia já nesta sexta-feira, contra a Turquia, no Estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília).
>> VAI COMEÇAR A EURO! VEJA A TABELA E SIMULE RESULTADOS
Vale lembrar que apenas dois brasileiros já conquistaram o título da Eurocopa. Em 2008, o meio-campista Marcos Senna levantou o troféu quando defendeu as cores da seleção espanhola, e em 2016, Pepe foi um dos grandes nomes da conquista inédita de Portugal.

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