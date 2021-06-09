Brasil na Eurocopa? Edição terá recorde de brasileiros; veja nomes

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa América, no entanto, outros jogadores brasileiros também disputarão uma competição de seleções neste mês de junho, a Eurocopa. O maior torneio de seleções, depois da Copa do Mundo, contará com sete jogadores brasileiros naturalizados europeus, mas que poderiam facilmente defender a Amarelinha.A edição de 2021 da Eurocopa será a mais brasileira de todas as edições. Ao todo, serão sete jogadores que poderiam ter defendido as cores da nossa Seleção, caso optassem por isso. A Itália é a seleção mais brasileira da Euro, com três jogadores nascidos no Brasil entre os convocados para a competição, cuja a Azzurra estreia já nesta sexta-feira, contra a Turquia, no Estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília).