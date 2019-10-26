Brasil goleia Canadá na abertura da Copa Sub-17

Brasil estreiou com goleada sobre o Canadá Crédito: Thais Magalhães | CBF

A seleção brasileira de futebol sub-17 venceu a primeira partida da Copa do Mundo Sub-17. Com quatro gols, a seleção derrotou o Canadá, no Estádio Bezerrão, pelo Grupo A. O Canadá fez um gol, aos 40 minutos do segundo tempo.

No primeiro gol, aos 16 minutos, Gabriel Veron tabelou com Yan pela direita, que passou por três marcadores e chegou na linha de fundo, cruzando para João Peglow. O camisa 10 bate no contrapé do goleiro e abre o placar.

Aos 44 minutos, Kaio Jorge recebeu lançamento de Daniel Cabral na direta, chegou na linha de fundo e cruzou no peito do zagueiro canadense Demian, que empurra contra o próprio gol.

No início do segundo tempo, João Peglow amplia o placar. Yan fez jogada pela direita, cruzou para a área e João Peglow apareceu livre para mandar um chute de primeira e aumentar a vantagem do Brasil.

Aos 10 minutos, Gabriel Veron faz o quarto gol do Brasil. Aos 40 minutos, Russell-Rowe domina, ajeita para a perna direita e bate para o gol. A bola ainda desvia em Henri no meio do caminho e engana o goleiro brasileiro Matheus Donelli.