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4x1

Brasil goleia Canadá na abertura da Copa Sub-17

Partida aconteceu no final da tarde deste sábado no Distrito Federal

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 20:14
Brasil estreiou com goleada sobre o Canadá Crédito: Thais Magalhães | CBF
A seleção brasileira de futebol sub-17 venceu a primeira partida da Copa do Mundo Sub-17. Com quatro gols, a seleção derrotou o Canadá, no Estádio Bezerrão, pelo Grupo A. O Canadá fez um gol, aos 40 minutos do segundo tempo.
No primeiro gol, aos 16 minutos, Gabriel Veron tabelou com Yan pela direita, que passou por três marcadores e chegou na linha de fundo, cruzando para João Peglow. O camisa 10 bate no contrapé do goleiro e abre o placar.
Aos 44 minutos, Kaio Jorge recebeu lançamento de Daniel Cabral na direta, chegou na linha de fundo e cruzou no peito do zagueiro canadense Demian, que empurra contra o próprio gol.

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No início do segundo tempo, João Peglow amplia o placar. Yan fez jogada pela direita, cruzou para a área e João Peglow apareceu livre para mandar um chute de primeira e aumentar a vantagem do Brasil.
Aos 10 minutos, Gabriel Veron faz o quarto gol do Brasil. Aos 40 minutos, Russell-Rowe domina, ajeita para a perna direita e bate para o gol. A bola ainda desvia em Henri no meio do caminho e engana o goleiro brasileiro Matheus Donelli.
No Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Serrinha, em Goiânia, a Nigéria venceu a Hungria por 4 a 2, pelo Grupo B. A tabela de jogos, com a data e o local de realização de todas as partidas, está disponível no site da Fifa.

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