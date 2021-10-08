Brasil estabelece novo recorde de vitórias seguidas nas Eliminatórias

Crédito: Gabigol marcou pela 1º vez nas Eliminatórias (YURI CORTEZ / AFP

O futebol pode até não encantar, mas a Seleção Brasileira segue eficiente. Nesta quinta-feira, os comandados de Tite venceram a Venezuela por 3 a 1, de virada, e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Marquinhos, Gabriel Barbosa e Antony fizeram os gols brasileiros - Ramirez abriu o placar.

Essa é a maior série de vitórias de uma seleção na história da disputa. O Brasil venceu seus dez últimos confrontos - nove nesta edição e o último de 2017 -, superando o recorde anterior de nove triunfos, que também pertencia ao país. A marca havia sido estabelecida nas últimas Eliminatórias, quando bateu Colômbia (2x1), Bolívia (5x0), Venezuela (2x0), Argentina (3x0), Peru (2x0), Uruguai (4x1), Paraguai (3x0) e Equador, duas vezes (2x0 e 3x0).

A Seleção agora já soma 26 partidas de invencibilidade pela competição continental. A equipe não perde desde o dia 8 de outubro de 2015, quando foi batida pelo Chile por 2 a 0. Desde então, foram 21 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota.

SÉRIE DE VITÓRIAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NAS ELIMINATÓRIAS