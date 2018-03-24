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Brasil é o país que mais consome figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Para ser completado, o álbum da Copa precisa conter as 682 figurinhas disponíveis para venda nas bancas

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:55
Faltam menos de três meses para a Copa do Mundo, mas o "esquenta" para os fãs de futebol já começou com o início das vendas das figurinhas nas bancas de jornais de todo o país. E a ideia de colecionar o álbum de figurinhas da Copa já se tornou tradição no país. Envolvendo crianças e adultos, o pacotinho com as figurinhas conecta diferentes gerações, seja nas bancas de jornais, nas lojas de esportes ou na hora de trocar aquelas que vêm repetidas. O sucesso é tão grande que, de acordo com a Panini, empresa responsável pela criação do álbum, o Brasil se tornou o país que mais consome as figurinhas - cerca de 92 países acompanham a brincadeira.
Álbum da Copa do Mundo da Rússia segue fazendo sucesso no Brasil Crédito: Panini
A Panini não revela os números da quantidade de produtos vendidos, mas, segundo informações transmitidas para a mídia, o Brasil consome mais que o dobro do segundo colocado, a Alemanha.
Na última semana, o leitor do jornal A Gazeta teve a oportunidade de conseguir gratuitamente o álbum encartado na publicação.
VALORES
Cada pacotinho com cinco figurinhas custa R$ 2. Para ser completado, o álbum da Copa do Mundo precisa conter as 682 figurinhas disponíveis para venda nas bancas de jornais.

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