Brasil é o país que mais consome figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Faltam menos de três meses para a Copa do Mundo, mas o "esquenta" para os fãs de futebol já começou com o início das vendas das figurinhas nas bancas de jornais de todo o país. E a ideia de colecionar o álbum de figurinhas da Copa já se tornou tradição no país. Envolvendo crianças e adultos, o pacotinho com as figurinhas conecta diferentes gerações, seja nas bancas de jornais, nas lojas de esportes ou na hora de trocar aquelas que vêm repetidas. O sucesso é tão grande que, de acordo com a Panini, empresa responsável pela criação do álbum, o Brasil se tornou o país que mais consome as figurinhas - cerca de 92 países acompanham a brincadeira.