Brasil de Pelotas vence, respira e impede crescimento do Guarani

No Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas venceu o Guarani por 3 a 1. O resultado deixa o Xavante com 36 pontos, na 12ª colocação. O Bugre fica na 8ª posição, com 40 pontos.Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas recebe o Botafogo-SP. Enquanto isso, o Guarani encara o Confiança, em Campinas.
O jogo
O duelo foi intenso desde os primeiros minutos. Brasil de Pelotas e Guarani apostavam na velocidade para tentar envolver no campo ofensivo, mas falhava na hora de completar as jogadas.
Aos poucos, o Xavante foi tomando conta do jogo e abriu o marcador na casa dos 33 minutos. No chute de Luiz Henrique, a bola estufou as redes, 1 a 0.
O Guarani teve a chance de empatar nos acréscimos. Cristovam soltou uma bomba cruzada e Rafael Martins salvou.
Na etapa final o Brasil de Pelotas voltou com o pé no acelerador e logo de cara ampliou. Após Walter derrubar Luiz Henrique, o juiz apontou para a marca a cal. Na cobrança do pênalti, Bruno Matias anotou, 2 a 0.
No prejuízo, o Guarani saiu em busca do seu gol e conseguiu aos 26 minutos. No cruzamento de Bidu, a zaga não cortou e Bruno Sávio se antecipou ao goleiro para diminuir.
Nos minutos finais, quando o Bugre era só pressão, o Brasil de Pelotas sacramentou a vitória. Wellissol arrancou do campo de defesa e achou Bruno José. O atacante saiu na cara do goleiro e tocou de cobertura, 3 a 1.