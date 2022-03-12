Brasil de Pelotas vence Juventude e garante vaga na semifinal do Gauchão

Neste sábado (12), o Brasil de Pelotas precisou de 30 segundos para fazer o gol da vitória contra o Juventude. Thiago Santos foi o autor e garantiu o time na semifinal do Campeonato Gaúcho.
Com o resultado, o Brasil de Pelotas conseguiu a classificação para a próxima fase, ficando na quarta colocação, com 16 pontos. Na semifinal, a equipe xavante encara o Ypiranga por uma vaga na final. Por outro lado, graças a derrota do União Frederiquense, o Juve permaneceu na primeira divisão.GOL RELÂMPAGO!O primeiro tempo da partida entre Brasil de Pelotas e Juventude começou da forma ''maluca''. Logo aos 30 segundos, o Xavante abriu o placar. Após cruzamento, Thiago Santos finalizou no canto do goleiro César e fez o 1 a 0.
Com a desvantagem, o Alviverde controlou a posse de bola, mas sem criar grandes chances. Rafael Forster, de muito longe, chutou para o gol e Marcelo espalmou para escanteio. O clube errou muito no cruzamento e último passe.
Isidro Pitta teve oportunidade, mas foi travado. Já nos acréscimos, em cobrança de falta, Chico chutou com muito perigo.
CLASSIFICADO E GARANTIDO NA ELITE!Aos 11', Pitta fez ótima jogada, cruzou na área e Willian Matheus, livre, finalizou para grande defesa de Marcelo. O duelo não ficou nada animador, com as equipes não criando chances de balançar as redes. Os goleiros foram meros coadjuvantes.
Com a vantagem no marcador, o Brasil de Pelotas segurou o resultado e garantiu a vaga para as semifinais. Por outro lado, o Juve ficou na primeira divisão graças a derrota do União Frederiquense. FICHA TÉCNICA DA PARTIDABrasil de Pelotas x Juventude Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas-RSData/horário: 12/03/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Daniel Nobre BinsAssistente 1: Jorge Eduardo BernardiAssistente 2: Mateus Olivério RochaQuarto Árbitro: Marcelo Cavalheiro PereiraCartões amarelos: Fernando Fonseca, Bruno Paulo, Henrique Ávila (Brasil de Pelotas), Willian Matheus (Juventude)Cartões vermelhos: -GOLS: Thiago Santos (1'/1T) (1-0)
Brasil de Pelotas - técnico: Jerson Testoni Marcelo; Fernando Fonseca, Gilberto Alemão (Herisson 30'/2T), Helerson e Gabriel Araújo; Ruan (Rafael Castro 42'/2T), Luizinho e Marlon; Bruno Paulo (Henrique Ávila 14'/2T), Thiago Santos (Léo Ferraz 14'/2T)) e Paulo Victor.
Juventude - técnico: Eduardo BaptistaCésar; Rodrigo Soares (Dudu 38'/2T), Paulo Miranda, Rafael Forster e William Matheus (Danilo Boza 39'/2T); Darlan (Guilherme Parede 20'/2T), Jádson e Chico (Gabriel Tota 30'/2T); Capixaba, Isidro Pitta e Ricardo Bueno (Vitor Gabriel 20'/2T).