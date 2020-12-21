Brasil de Pelotas segura o Paraná, vence e respira na Série B

Crédito: Rui Santos/Paraná Clube

Na Vila Capanema, o Brasil de Pelotas levou a melhor diante do Paraná por 1 a 0. Com o placar, o Xavante alcança os 40 pontos, na 11ª posição. O Tricolor é o 16º, com 32.

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Na próxima rodada, o Paraná encara a Chapecoense, na Arena Condá. O Brasil de Pelotas mede forças com o Confiança, em casa.

O duelo

A etapa inicial foi bem truncada. Com o jogo físico em dia, Paraná e Brasil de Pelotas tentavam se impor dentro de campo, mas sem sucesso.

As chances vieram em lances isolados. No contra-ataque, o Brasil teve a oportunidade com Felipe Albuquerque, mas o chute saiu por cima do travessão. A do Tricolor veio com Meritão. Na finalização da meia-lua, o goleiro salvou.

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Na etapa final o Brasil de Pelotas esperou de maneira paciente o erro defensivo do Paraná e ele veio aos 17 minutos. Na saída equivocada, Bruno José avança com a bola e deixa Luiz Henrique em ótima condição para chutar cruzado e vencer Renan, 1 a 0.