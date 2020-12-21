Brasil de Pelotas segura o Paraná, vence e respira na Série B

Na Vila Capanema, o Brasil de Pelotas levou a melhor diante do Paraná por 1 a 0. Com o placar, o Xavante alcança os 40 pontos, na 11ª posição. O Tricolor é o 16º, com 32.
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Na próxima rodada, o Paraná encara a Chapecoense, na Arena Condá. O Brasil de Pelotas mede forças com o Confiança, em casa.
O duelo
A etapa inicial foi bem truncada. Com o jogo físico em dia, Paraná e Brasil de Pelotas tentavam se impor dentro de campo, mas sem sucesso.
As chances vieram em lances isolados. No contra-ataque, o Brasil teve a oportunidade com Felipe Albuquerque, mas o chute saiu por cima do travessão. A do Tricolor veio com Meritão. Na finalização da meia-lua, o goleiro salvou.
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Na etapa final o Brasil de Pelotas esperou de maneira paciente o erro defensivo do Paraná e ele veio aos 17 minutos. Na saída equivocada, Bruno José avança com a bola e deixa Luiz Henrique em ótima condição para chutar cruzado e vencer Renan, 1 a 0.
Na base do abafa, o Paraná tentou achar o seu gol de empate e teve duas boas chances. A primeira com Bressan, que pegou a sobra da entrada da área e chutou para fora. Pouco depois, Andrey cabeceou e a bola passou ao lado da trave.