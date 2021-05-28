Brasil de Pelotas, mesmo com um a mais, inicia Série B empatando com o Londrina

Mesmo sem fazer uma partida "dos sonhos", o Brasil de Pelotas saiu de campo com uma sensação de dever não cumprido com o empate sem gols diante do Londrina no estádio Bento Freitas. Isso porque, além de ter um homem a mais desde os 33 minutos da etapa inicial, a equipe melhorou seu desempenho nos últ>Todos os confrontos da 1ª Rodada na Série B 2021VISITANTE CONFORTÁVEL
Em tradução do melhor momento na temporada, a equipe paranaense parecia ter mais consciência e consistência na hora de trocar passes no início da partida e fazer a movimentação, principalmente, no plano ofensivo. Com isso, o Brasil apostava ainda mais no seu estilo de preferência onde a roubada de bola era prosseguida rapidamente pelos lances de velocidade, buscando aproveitar a remontagem da defesa adversária.
Entretanto, tanto de um lado como de outro, a finalização das jogadas era algo a ser melhor trabalhado. Enquanto o Londrina conseguiu apenas um chute mais agudo com Safira batendo no canto esquerdo para a defesa mais trabalhosa de Matheus Nogueira, o Brasil de Pelotas assustou quando, no rebote do soco dado pelo goleiro César, Jarro Pedroso bateu forte, dentro da área, mas parou no bloqueio de Safira.
PREJUÍZO
Apesar de aparentemente melhor no confronto, em lance pelo lado esquerdo da defesa, o lateral Felipe acertou o rosto de Jarro Pedroso já tendo cartão amarelo por falta dura feita sobre Vidal. Com isso, a arbitragem de Djonaltan Costa de Araújo não teve dúvidas na hora de aplicar a segunda advertência e deixar o Tubarão com um homem a menos desde a reta final da primeira etapa.
TENTANDO SE SUPERAR
Apesar da desvantagem numérica dos paranaenses, a equipe visitante não foi vista somente retraindo suas linhas e se defendendo na busca de chances pontuais. Tentando sustentar o estilo de jogo, o LEC buscava manter por mais tempo a posse e acabou conseguindo ser bastante perigoso na falta cobrada por Alisson Safira que espirrou dentro da área onde Salatiel chutou forte e acabou bloqueado pela defesa Xavante. Por sua vez, o Brasil de Pelotas seguia cometendo erros na hora, principalmente, de abrir espaços na construção das jogadas por meio de passes mais rápidos e uma movimentação capaz de confundir a marcação adversária.
AVE CÉSAR
Mais na base da questão física do que técnica, o Brasil viu o adversário afrouxar a sua marcação e dar mais espaços para que o time dirigido por Claudio Tencati embalasse uma sequência de oportunidades claras para tirar o zero do marcador. Nesse momento, acabou brilhando a estrela do goleiro adversário, César.
As melhores chances vieram nas batidas de Ramon (parou no arqueiro), Gabriel Terra (bloqueado em cima da linha pelo zagueiro Augusto) e Cristian, cara a cara com o arqueiro londrinense, que bateu para uma defesa à queima-roupa de César.FICHA TÉCNICA DA PARTIDABRASIL DE PELOTAS x LONDRINA
Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)Data e hora: 28/05/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)Assistentes: Helcio Araujo Neves e Luis Diego Nascimento Lopes (ambos PA)Cartões amarelos: Bruno Mathias, Ramon (GEB); Felipe Vieira, Alisson Safira, Ricardo Luz (LON)Cartões vermelhos: Felipe Vieira (LON)
GOLS:
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cláudio Tencati)
Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro e Artur (Kevin, aos 35'/2°T); Rômulo, Bruno Matias (Gabriel Terra, aos 35'/2°T) e Paulo Victor (Fabrício, aos 22'/2°T); Jarro Pedroso, Júnior Viçosa (Ramon, aos 22'/2°T) e Netto (Cristian, no intervalo).
LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)
César; Talison (Augusto, aos 31'/2°T) Marcondes, Lucas Costa e Felipe; Jean Henrique (Tárik, aos 31'/2°T) Matheus Bianqui e Adenilson (Ricardo Luz, aos 36'/2°T); Douglas Santos, Salatiel (Tiago Orobó, aos 30'/2°T) e Alisson Safira (Caprini, aos 25'/2°T).