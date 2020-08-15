Brasil de Pelotas e Oeste buscam a primeira vitória na Série B

Crédito: Gustavo Pereira/Brasil de Pelotas

A partir das 16h30 (Horário de Brasília) deste sábado, Brasil de Pelotas e Oeste se enfrentam no estádio Bento de Freitas, pela 3ª rodada da Série B.Como chegam

O Xavante ainda não ganhou na competição. Com dois empates, o Brasil de Pelotas sabe que pode mais e precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo.

Dentro de casa, o técnico Hemerson Maria deve soltar mais o time em relação aos outros dois jogos para aliviar a pressão.