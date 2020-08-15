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Brasil de Pelotas e Oeste buscam a primeira vitória na Série B

Xavante e Rubrão se enfrentam neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Bento de Freitas...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 21:53

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 21:53

Crédito: Gustavo Pereira/Brasil de Pelotas
A partir das 16h30 (Horário de Brasília) deste sábado, Brasil de Pelotas e Oeste se enfrentam no estádio Bento de Freitas, pela 3ª rodada da Série B.Como chegam
O Xavante ainda não ganhou na competição. Com dois empates, o Brasil de Pelotas sabe que pode mais e precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo.
Dentro de casa, o técnico Hemerson Maria deve soltar mais o time em relação aos outros dois jogos para aliviar a pressão.
O Oeste entra em campo com a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor. Nas duas primeiras rodadas, o Rubrão somou apenas um ponto e ficou longe de apresentar um bom futebol.

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