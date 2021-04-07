Brasil continua em terceiro em atualização de ranking da Fifa; Bélgica segue na liderança

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A Fifa atualizou nesta quarta-feira o ranking de seleções depois dos 185 jogos disputados na última pausa internacional, em março. E mesmo sem entrar em campo, por conta do avanço da Covid-19 na América do Sul, especialmente no Brasil, a Seleção Brasileira manteve a terceira colocação.

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022A exemplo do Brasil, as seis primeiras colocações não sofreram alteração. Portanto, a Bélgica se mantém na liderança e a França continua em segundo. Inglaterra, Portugal e Espanha, nesta ordem, completam o top-6 (veja a lista abaixo).

As principais mudanças no ranking foram por conta das subidas de Itália e Dinamarca. A Azzurri saiu da décima posição para o sétimo lugar e o país nórdico deixou o 12º lugar para a décima posição. O time vermelho surpreendeu no início das Eliminatórias Europeias e venceu todos os três jogos.