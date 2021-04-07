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Brasil continua em terceiro em atualização de ranking da Fifa; Bélgica segue na liderança

Entidade máxima do futebol divulgou atualização nesta quarta-feira e seis primeiras seleções continuam nas mesmas posições. Dinamarca entra no top-10 e México sai...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 14:53
Crédito: AFP
A Fifa atualizou nesta quarta-feira o ranking de seleções depois dos 185 jogos disputados na última pausa internacional, em março. E mesmo sem entrar em campo, por conta do avanço da Covid-19 na América do Sul, especialmente no Brasil, a Seleção Brasileira manteve a terceira colocação.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022A exemplo do Brasil, as seis primeiras colocações não sofreram alteração. Portanto, a Bélgica se mantém na liderança e a França continua em segundo. Inglaterra, Portugal e Espanha, nesta ordem, completam o top-6 (veja a lista abaixo).
As principais mudanças no ranking foram por conta das subidas de Itália e Dinamarca. A Azzurri saiu da décima posição para o sétimo lugar e o país nórdico deixou o 12º lugar para a décima posição. O time vermelho surpreendeu no início das Eliminatórias Europeias e venceu todos os três jogos.
Em nono no ranking de fevereiro, o México caiu para o 11º lugar. Sétimo e oitavo, respectivamente, Argentina e Uruguai caíram para oitavo e nono. A Fifa divulgará a próxima atualização no dia 27 de maio.

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