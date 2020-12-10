Brasil consegue saltar para 3ª colocação do ranking da Fifa

O Brasil (1743 pontos) conseguiu subir no ranking de melhores seleções da Fifa e ocupa o terceiro lugar. Já a Bélgica (1780 pontos), equipe que não possui nenhuma Copa do Mundo, segue na liderança da classificação pelo terceiro ano consecutivo, enquanto a França (1755 pontos) ocupa o segundo lugar.
Após grande campanha na Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra aparece na quarta posição, enquanto Portugal, último vencedor da Eurocopa, está em quinto lugar. Em seguida vem Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália para completar o top 10.
Entre as seleções que conseguiram grande progressão do último ranking para o atual, a Hungria foi quem mais cresceu. Sob comando de Szoboszlai, o time conseguiu vaga para a Eurocopa 2021, além de ter conseguido acesso para a Liga A da Nations League.