Brasil consegue saltar para 3ª colocação do ranking da Fifa

Crédito: Seleção Brasileira consegue subir no ranking da Fifa (Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil (1743 pontos) conseguiu subir no ranking de melhores seleções da Fifa e ocupa o terceiro lugar. Já a Bélgica (1780 pontos), equipe que não possui nenhuma Copa do Mundo, segue na liderança da classificação pelo terceiro ano consecutivo, enquanto a França (1755 pontos) ocupa o segundo lugar.

Após grande campanha na Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra aparece na quarta posição, enquanto Portugal, último vencedor da Eurocopa, está em quinto lugar. Em seguida vem Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália para completar o top 10.