Brasil brilha, vence a Argentina e se classifica para a Olimpíada de Tóquio

O Brasil goleou a Argentina e se classificou para as Olimpíadas de Tóquio Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Em uma partida que teve tudo para trazer contornos absolutos de tensão encerrando o Pré-Olímpico na cidade de Bucaramanga, na Colômbia, o Brasil conseguiu transformar o clássico dianteiro da Argentina em uma vitória segura por 3 a 0 que garantiu uma vaga da Seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio que acontecem entre julho e agosto.

A primeira oportunidade real de perigo veio na bola onde o meio-campista Alexis MacAllister caiu com muito perigo onde uma bola passou pela direção do ângulo esquerdo do goleiro Iván logo a três minutos de partida.

Apostando nas bolas longas, a Albiceleste usou notoriamente a defesa da Seleção, se posicionando precavamente para não dar muitos espaços nas costas da sua linha de zaga. Entretanto, quando chegou ao Brasil trabalhar no plano ofensivo, a tão esperada mover criativo que estava faltando no quadrangular decisivo apareceu. Com 12 minutos, Pedrinho deu um ótimo passe para subir para Paulinho que, dentro da área, bateu a perna esquerda com força suficiente para colocar no canto superior esquerdo do arqueiro Facundo Cambeses.

O gol deixou principalmente o sistema ofensivo do Brasil bastante confortável e confiante para seguir para o zaga argentino até o ponto, mesmo não sendo sua vantagem no ótimo passe de Caio Henrique por Matheus Cunha, mas não por passagem, uma equipe que teve outra oportunidade clara para ampliar e não desperdiçou. Aos 29, a camisa nove da Seleção Brasileira aproveitou o recuo errado do zagueiro Nehuén Pérez e depois tocou por cobertura passando uma bola por Cambeses, ou o corte de Pérez em cima da linha rodada nos pés de Matheus que acabou de usar o bater pro fundo da meta.

Havia espaço para o Brasil aumentar ainda mais o placar antes do intervalo construído em outra batida perigosa de Matheus Cunha além da lança individual onde Reinier carregou até ficar cara a cara com Cambeses, mas parou na defesa do arqueiro argentino.

Segundo tempo

De forma quase repetida como ocorreu sem tempo inicial, foi na Argentina a primeira chegada mais aguda onde Julian Álvarez não levou mais problemas a Iván pelo bloqueio de Caio Henrique na finalização e foi no Brasil com rapidez de chegada e logotipo.

Com nove minutos, Guga cobrou lateralmente nos pés de Matheus Cunha que dominou, bateu cruzado e venceu novamente ou goleiro de Albiceleste, 3 a 0.

Tendo o marcador praticamente definido a favor do Brasil, o jogo teve uma queda natural no ritmo em que os argentinos, mesmo perdendo, pareciam não estar tão incomodados já que o compromisso era uma questão, em questão, protocolar em relação ao seu título e estar já garantido nos Jogos Olímpicos.