Brasil bate Argentina e é penta da Copa do Mundo de futebol para cegos

Seleção brasileira comemora o quinto título mundial no futebol para cegos Crédito: Reprodução/Twitter

A seleção brasileira de futebol para cegos pintou o mundo mais uma vez de verde e amarelo. Nesse domingo, o Brasil conquistou o quinto título no Mundial IBSA de Madri, na Espanha. Na final, a equipe enfrentou os argentinos e venceu por 2 a 0, com gols de Ricardinho e Nonato.

Com o título, o Brasil amplia sua hegemonia na modalidade: das sete edições da Copa realizadas até hoje, cinco foram vencidas pelos brasileiros  Madri (2018), Tóquio (2014), Hereford (2010), Jerez de la Frontera (2000) e Paulínia (1998).

A única equipe que já desbancou os brasileiros e conquistou o título é justamente a Argentina, com o bicampeonato das conquistas em Buenos Aires (2006) e no Rio de Janeiro (2002)  ano em que o Brasil teve seu pior desempenho, terminando a competição na terceira colocação.

O Brasil encerrou a Copa do Mundo da Espanha com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, venceu Mali (6 a 1), Costa Rica (14 a 1) e Inglaterra (3 a 0) e se garantiu como o melhor primeiro colocado do torneio. Nas quartas, derrotou a Colômbia por 3 a 0. Na semifinal, fez 1 a 0 na China  a única que também tinha retrospecto 100% na competição.

 Temos uma geração muito vitoriosa, mas o principal segredo é o trabalho forte, todos os dias. É um time com um controle emocional muito grande. Sou muito grato por fazer parte dessa equipe  destacou Ricardinho, o craque da equipe.

Com o gol na final, Ricardinho ficou isolado na artilharia da competição com 10 gols. Antes da partida, ele estava empatado com o turco Hasan Satay com 9 gols.