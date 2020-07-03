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Branquinho comemora retorno das atividades do Santo André: 'estávamos com muita expectativa'

Com quatro gols e duas assistências em 2020, o meia-atacante é um dos destaques do Ramalhão, líder geral do Paulistão. Clube teve um jogador e um funcionário com Covid-19
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Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 16:25
Crédito: Matheus Lima/Cidade Clube
Líder da classificação geral do Campeonato Paulistão deste ano até o momento da pausa devido ao coronavírus, o Santo André se reapresentou na terça-feira para a realização da testagem de Covid-19. Agora, a equipe do Grande ABC realiza a sua preparação em Vargem, cidade do interior paulista. Destaque do Ramalhão com quatro gols e duas assistências em 2020, o meia-atacante Branquinho falou sobre o retorno às atividades práticas.
- Ao passar por esse momento difícil e de incerteza no futebol, estávamos com muita expectativa e apreensão para fazer a testagem e em seguida voltar as sessões de treinamento. Foi bom rever os companheiros já que até a parada do campeonato fazíamos excelente campanha - disse Branquinho.
Ele projetou recuperar a melhor forma física nos primeiros treinamentos.
- Devido às restrições pois ainda convivemos com o vírus, seguimos um protocolo rigoroso com grupos reduzidos seguindo recomendações dos órgãos de saúde. A princípio iremos focar na parte física devido ao tempo de inatividade até receber novas recomendações. Enquanto não temos uma data oficial para retorno cuidamos da parte física - concluiu.
Sem a definição de uma data do recomeço do Paulistão, o Santo André fará a preparação na sede temporária enquanto o antigo centro de treinamento, no Estádio Bruno José Daniel, está cedido para hospital de campanha.
Neste ano, Branquinho foi titular em 11 dos 12 jogos do Santo André e com participação direta em um gol a cada 120 minutos. Eficiente em campo, o jogador é líder em dribles e o segundo em finalizações certos no estadual.

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