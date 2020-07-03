Branquinho comemora retorno das atividades do Santo André: 'estávamos com muita expectativa'

Crédito: Matheus Lima/Cidade Clube

Líder da classificação geral do Campeonato Paulistão deste ano até o momento da pausa devido ao coronavírus, o Santo André se reapresentou na terça-feira para a realização da testagem de Covid-19. Agora, a equipe do Grande ABC realiza a sua preparação em Vargem, cidade do interior paulista. Destaque do Ramalhão com quatro gols e duas assistências em 2020, o meia-atacante Branquinho falou sobre o retorno às atividades práticas.

- Ao passar por esse momento difícil e de incerteza no futebol, estávamos com muita expectativa e apreensão para fazer a testagem e em seguida voltar as sessões de treinamento. Foi bom rever os companheiros já que até a parada do campeonato fazíamos excelente campanha - disse Branquinho.

Ele projetou recuperar a melhor forma física nos primeiros treinamentos.

- Devido às restrições pois ainda convivemos com o vírus, seguimos um protocolo rigoroso com grupos reduzidos seguindo recomendações dos órgãos de saúde. A princípio iremos focar na parte física devido ao tempo de inatividade até receber novas recomendações. Enquanto não temos uma data oficial para retorno cuidamos da parte física - concluiu.

Sem a definição de uma data do recomeço do Paulistão, o Santo André fará a preparação na sede temporária enquanto o antigo centro de treinamento, no Estádio Bruno José Daniel, está cedido para hospital de campanha.