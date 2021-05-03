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futebol

Branquinho celebra vitória do Ituano no apagar das luzes: 'Nos dá tranquilidade'

Titular, o meia-atacante participou no triunfo do Galo de Itu por 2 a 1 contra a Ponte Preta...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:18
Crédito: O Galo de Itu é o 4º colocado no Grupo C do estadual paulista (Miguel Schincariol/Ituano
Com um gol de pênalti no último lance da partida, o Ituano venceu por 2 a 1 a Ponte Preta, no último domingo (2), pelo Paulistão. Titular do Galo de Itu, o meia-atacante Branquinho participou do primeiro tento da sua equipe no Novelli Júnior. Prestes a completar seu 300º jogo na carreira, o jogador falou da importância da conquista do triunfo no apagar das luzes.
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- Sabíamos das dificuldades que teríamos nesse jogo, mas o grupo entrou mais uma vez focado pois a vitória eliminaria qualquer risco de rebaixamento. Isso nos dá a tranquilidade para fazer os últimos jogos de uma maneira leve e equilibrada colocando o melhor do nosso jogo em campo - disse Branquinho.
SIMULE AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS DO PAULISTÃO 2021Diante da segunda vitória consecutiva no Paulistão, o Ituano garantiu mais calmaria na reta final da competição. Agora, o Galo visita a Ferroviária, nesta quinta-feira (6), e na sequência finaliza a primeira fase diante do Santo André, como mandante.
- Estamos pensando jogo a jogo. Depois de uma sequência ruim de resultados e atuações após a parada assumimos um compromisso para os últimos quatro jogos, e dois deles foram cumpridos. Agora vamos com humildade enfrentar a equipe da Ferroviária buscando seguir nessa evolução na competição - projetou Branquinho.

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