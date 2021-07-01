Branda explica escalação de Daniel Alves no meio-campo do São Paulo: 'Ser ofensivo'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

No empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o São Paulo foi com uma escalação diferente da habitual, com Daniel Alves voltando para o meio-campo, enquanto Igor Vinicius ocupou a a ala direita da equipe. São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada

Porém, a estratégia não deu certo e o meio-campo do Tricolor não conseguiu ser mais ofensivo, objetivo da escalação do camisa dez na meia, conforme explicou o auxiliar técnico do São Paulo, Juan Branda.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos - Tratamos de buscar hoje tanto com Dani quanto com Liziero e Benítez muita chegada dos meio-campistas. Acreditamos que poderíamos ter mais sucesso - resumiu Branda em entrevista coletiva após o empate no Majestoso.

Nos minutos finais da partida, o São Paulo colocou mais jogadores ofensivos, mas também não levou perigo. Branda falou sobre a tática. - A intenção era ser ofensivo, tivemos muito tempo a bola. Não terminamos no último terço como gostaríamos, mas a ideia era ser ofensivo - completou.