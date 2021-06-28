Branda explica alterações no time do São Paulo em empate contra o Ceará

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e segue sem vencer na competição após sete rodadas. O meia Benítez e o atacante Rigoni, ambos titulares do tine, ficaram no banco de reservas e entraram na segunda etapa.

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O auxiliar técnico Juan Branda falou sobre as alterações do time titular para o empate diante do Vozão.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Para cada jogo, tratamos de colocar os melhores atletas e nas melhores condições. Alguns por questão física, por vir de lesões e não ter tanta sequência, decidimos armar esse time achando que era o melhor para enfrentar esse jogo - explicou Branda em entrevista coletiva.

Branda também falou sobre a possibilidade de mudar o esquema dependendo de como está a atuação da equipe.

– Algo que a comissão está avaliando, estamos analisando todos os jogos. Jogo a jogo vamos decidindo o que acreditamos que seja melhor - finalizou.