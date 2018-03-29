Brancão faz nos acréscimos e vence a primeira; Estrela vira e é líder

A primeira vitória capa-preta aconteceu, mas os 536 torcedores do Rio Branco que pagaram ingresso sofreram até os últimos minutos. Isso porque o Alvinegro superou o Vilavelhense por 3 a 2, com um gol aos 53 minutos do 2º tempo, na noite desta quarta-feira (28), no Kleber Andrade. A renda da partida foi de R$ 5.915,00.

Ramon, de pênalti, fez o gol de empate capa-preta após o Vilavelhense abrir o placar Crédito: Adriano Barbosa/Rio Branco

O Vila saiu na frente com um gol do volante Bruno Goggi, aproveitando cruzamento na área. O Rio Branco só conseguiu o empate aos 42. Ramon, de pênalti, deixou tudo igual no Klebão. Na volta do intervalo, logo ao cinco minutos, o volante Dedé notou o goleiro rival adiantado e, por cobertura, anotou um golaço.

O gol fez o Rio Branco tirar o pé, e o Vilavelhense se aproveitou. Aos 38 minutos o atacante Cleiton Baiano foi mais rápido que a zaga, se antecipou ao goleiro Felício e deixou tudo igual.

O empate parecia certo, mas no apagar das luzes Dedé mais uma vez foi às redes. O volante cobrou falta no ângulo, aos 53 minutos, e garantiu o primeiro triunfo do Brancão.

Estrela na liderança

Jogando no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Estrela saiu atrás no marcador, mas contou com a experiência do veterano meia Ronicley para virar sobre o Sport por 3 a 1 e chegar aos 100% de aproveitamento - venceu o Vilavelhense na primeira rodada.

Rickson abriu o placar logo aos dois minutos. Wesley empatou aos 28, pouco depois do time da casa desperdiçar um pênalti com Anderson Canhoto. A virada veio com Wesley já aos 44 do segunda etapa. Ainda deu tempo para Jonas Pé de Pato fazer mais um e dar números finais no Sumaré.

O Estrela é o líder com 6 pontos, seguido por Rio Branco e Aracruz, respectivamente, ambos com 4 pontos. O castelo aparece em quarto, com 3 pontos somados. O Vilavelhense é o quinto, só com um ponto, enquanto o Sport, com duas derrotas, é o lanterna.

3ª Rodada

Sábado - 15 horas

Aracruz x Estrela

Local: Estádio do Bambu

16 horas

Rio Branco x Castelo

Local: Kleber Andrade

Domingo - 15 horas

Vilavelhense x Sport