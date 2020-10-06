Braithwaite veste a camisa nove deixada por Luis Suárez no Barça

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

O Barcelona divulgou a numeração do elenco para a temporada 2020/2021 e a grande surpresa foi a de que Martin Braithwaite irá vestir a camisa nove, livre desde a saída de Luis Suárez. Sem a contratação de Depay, atacante desejado pelo técnico Ronald Koeman, o número passou a ser usado pelo jogador que está no elenco desde fevereiro.

Com poucas oportunidades desde que foi contratado, o dinamarquês foi sondado pelo futebol inglês nesta janela, mas acabou permanecendo nas instalações culés. A camisa nove que já foi vestida por Eto’o, Ibrahimovic, Suárez, entre outros grandes jogadores, foi alvo de brincadeiras e lamentações de torcedores nas redes sociais.