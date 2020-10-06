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futebol

Braithwaite veste a camisa nove deixada por Luis Suárez no Barça

Fato do atacante dinamarquês vestir a camisa de número nove gerou brincadeiras e lamentações dos torcedores culés nas redes sociais. Atleta foi contratado em fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 10:38

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:38

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Barcelona divulgou a numeração do elenco para a temporada 2020/2021 e a grande surpresa foi a de que Martin Braithwaite irá vestir a camisa nove, livre desde a saída de Luis Suárez. Sem a contratação de Depay, atacante desejado pelo técnico Ronald Koeman, o número passou a ser usado pelo jogador que está no elenco desde fevereiro.
Com poucas oportunidades desde que foi contratado, o dinamarquês foi sondado pelo futebol inglês nesta janela, mas acabou permanecendo nas instalações culés. A camisa nove que já foi vestida por Eto’o, Ibrahimovic, Suárez, entre outros grandes jogadores, foi alvo de brincadeiras e lamentações de torcedores nas redes sociais.
Além da nove, o brasileiro Philippe Coutinho irá usar a 14 de quando foi contratado pelo clube junto ao Liverpool e que já pertenceu ao craque Johan Cruyff. Já o volante Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, irá vestir o número 19 ao longo da temporada.

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