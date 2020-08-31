Braithwaite revela desejo de seguir no Barcelona: 'Me vejo aqui por muito tempo'

Contratado na última temporada pelo Barcelona, Martin Braithwaite já ouve rumores sobre uma possível saída. Com contrato válido por quatro temporadas, o atacante revelou que não pretende deixar o clube catalão.
- Não falei com ninguém sobre trocar de clube. Nem sequer pensei nisso. Apenas penso em me preparar para jogar bem no Barça na próxima temporada. Estou com muita vontade de jogar e vencer muitos títulos - disse ao "BT".
- Me vejo aqui por muito tempo ainda. Estou sempre a falar com o meu agente e ele não mencionou nada sobre outros clubes. Acredito que não tenha nada - completou.