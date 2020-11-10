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futebol

Brahim, sobre Ibrahimovic: 'Tem a idade do meu pai, mas faz a diferença'

Atleta que chegou recentemente ao clube italiano falou sobre fase do sueco e como é a convivência com o veterano de 39 anos de idade: 'Tem sempre que trabalhar mais com ele'...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 18:43
Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Contratado pelo Milan por empréstimo junto ao Real Madrid, o atacante Brahim Díaz tem se destacado com a camisa do time rubro-negro. Em entrevista à "Movistar", o jogador falou o sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, que é o principal jogador do clube italiano.
- Ele tem a mesma idade do meu pai, mas continua a fazendo a diferença. No futebol não existe idade e ele está demonstrando isso. Temos uma ligação muito boa, ele me dá bons conselhos e nos damos muito bem - disse Brahim Díaz.
O camisa 21 também falou sobre a exigência de Ibra e sobre como o jogador é focado no dia a dia.
- Ele é um vencedor. Ficar perto dele não adianta, você sempre tem que trabalhar mais com ele. Ele me fala "ainda não acabou, agora você tem que fazer o abdômen comigo". Ele exige muito, você sempre melhora.

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