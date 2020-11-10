Brahim, sobre Ibrahimovic: 'Tem a idade do meu pai, mas faz a diferença'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Contratado pelo Milan por empréstimo junto ao Real Madrid, o atacante Brahim Díaz tem se destacado com a camisa do time rubro-negro. Em entrevista à "Movistar", o jogador falou o sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, que é o principal jogador do clube italiano.

- Ele tem a mesma idade do meu pai, mas continua a fazendo a diferença. No futebol não existe idade e ele está demonstrando isso. Temos uma ligação muito boa, ele me dá bons conselhos e nos damos muito bem - disse Brahim Díaz.

O camisa 21 também falou sobre a exigência de Ibra e sobre como o jogador é focado no dia a dia.