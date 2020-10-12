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futebol

Brahim Díaz revela que não pensou ao receber oferta para jogar no Milan

Atacante elogia a grandeza do clube italiano e a presença de atletas do calibre de Ibrahimovic. Em cinco jogos, espanhol marcou um gol pelo Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 10:32

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 10:32

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
O atacante Brahim Díaz afirmou que não pensou duas vezes quando recebeu uma proposta para jogar pelo Milan nesta temporada. Em entrevista à agência de notícias “EFE”, o espanhol, que está emprestado ao Real Madrid, disse que quer conquistar grandes objetivos com a equipe italiana e elogiou Ibrahimovic.
- É verdade que tive outras ofertas, mas o Milan é o Milan. É um clube muito grande e depois da quarentena conseguiu uma sequência de vitórias. No final, não pensei duas vezes e disse sim.
O jogador também comentou sobre a mescla do elenco jovem com a experiência de outros atletas e contou sobre sua relação com o atacante sueco estrela da companhia.
- Temos que continuar trabalhando. O grupo é muito jovem com alguns mais experientes que nos ajudam. Ibrahimovic é ótimo, desde que cheguei me deu bons conselhos. Como jogador, já vemos o que ele é, ele continua fazendo diferença dentro de campo.
Em suas primeiras partidas, Brahim Díaz tenta se destacar e já conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa rossonera diante do Crotone. O camisa 21 entrou em todas as partidas da equipe comandada por Stefano Pioli na temporada.

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