Bragantino vai tentar igualar feito do 1º turno

Em bom momento na temporada, o Bragantino mostra força na reta final do Brasileiro e dá indícios que vai se estabilizar dentro do G-4.
Com 41 pontos, o time de Mauricio Barbieri está na 4ª colocação e pode até mesmo ganhar uma posição, caso vença o Ceará e o Fortaleza tropece diante da Chape.
Três Vitórias
Além de ampliar a sua invencibilidade na temporada, o Bragantino tem a chance de igualar um feito que teve no 1º turno, quando emplacou três vitórias seguidas.
Na ocasião, Barbieri e Cia baterem em sequência no Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Durante a série, o Massa Bruta chegou a quatro vitórias seguidas, pois depois de vencer o trio acima, o Braga levou a melhor contra o Atlético-GO.
Agora, na atual série, o Bragantino venceu Palmeiras e Atlético-GO. Resta saber se o Massa Bruta irá igualar o seu desempenho ou perder a boa sequência.