Bragantino tenta acabar com tabu diante do Palmeiras

Na quarta-feira o Bragantino faz jogo decisivo contra o Palmeiras e, além de tentar permanecer nas primeiras colocações, o Massa Bruta vai lutar para acabar com a freguesia diante do Verdão.
A última vitória em cima do Alviverde aconteceu no Paulistão 2020, quando o Massa Bruta levou a melhor por 2 a 1. Desde então, foram cinco encontros e todos com vitória do adversário.
Nesta temporada, Bragantino e Palmeiras se encontraram nas quartas de final do Paulistão e deu Palmeiras. Vitória por 1 a 0 com gol de Rony.
Veja os placares:
Bragantino 2 x 1 Palmeiras - Paulistão 2020Bragantino 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2020Bragantino 1 x 3 Palmeiras - Copa do Brasil 2020Palmeiras 1 x 0 Bragantino – Copa do Brasil 2020Palmeiras 1 x 0 Bragantino - Brasileirão 2020Bragantino 0 x 1 Palmeiras - Paulistão 2021