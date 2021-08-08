Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bragantino segura uma vaga no G-4 do Brasileirão

Empate contra o Sport serviu para deixar o Massa Bruta entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 11:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 11:10
Crédito: Divulgação/Bragantino
Na última sexta-feira, o Red Bull Bragantino foi até a Ilha do Retiro e empatou sem gols com o Sport, resultado que foi lamentado internamente no Massa Bruta.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar, se não foi o ideal para quem sonha com a liderança, ao menos deixou o time no G-4 do Campeonato Brasileiro.
Com 28 pontos, o Massa Bruta abriu quatro em cima do Flamengo, seu principal rival. Ou seja, mesmo que o Fla bata o Inter, o Bragantino permanece na zona de vaga direta para a próxima Libertadores.
Calendário
Na próxima rodada do Brasileirão, o Bragantino mede forças com o Juventude, no Nabi Abi Chedid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados