Bragantino segura uma vaga no G-4 do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Bragantino

Na última sexta-feira, o Red Bull Bragantino foi até a Ilha do Retiro e empatou sem gols com o Sport, resultado que foi lamentado internamente no Massa Bruta.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O placar, se não foi o ideal para quem sonha com a liderança, ao menos deixou o time no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Com 28 pontos, o Massa Bruta abriu quatro em cima do Flamengo, seu principal rival. Ou seja, mesmo que o Fla bata o Inter, o Bragantino permanece na zona de vaga direta para a próxima Libertadores.

Calendário