Bragantino renova contrato do atacante Ytalo

Artilheiro do Bragantino no Campeonato Brasileiro com nove gols, o atacante Ytalo renovou o seu contrato com o clube paulista até 2023.
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O acordo foi sacramentado e anunciado nesta quarta-feira. Assim que fechou o negócio, o Massa Bruta oficializou a permanência do ídolo.
Nesta temporada, Ytalo assumiu o papel de protagonista do sistema ofensivo de Mauricio Barbieri e anotou 16 gols.
Sul-Americana
No dia 23 de novembro, Ytalo é uma das esperanças do Red Bull Bragantino na decisão da Copa Sul-Americana. O rival é o Athletico.