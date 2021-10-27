Bragantino renova contrato do atacante Ytalo

Crédito: Ytalo é artilheiro do Bragantino (Divulgação/Bragantino

Artilheiro do Bragantino no Campeonato Brasileiro com nove gols, o atacante Ytalo renovou o seu contrato com o clube paulista até 2023.

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O acordo foi sacramentado e anunciado nesta quarta-feira. Assim que fechou o negócio, o Massa Bruta oficializou a permanência do ídolo.

Nesta temporada, Ytalo assumiu o papel de protagonista do sistema ofensivo de Mauricio Barbieri e anotou 16 gols.

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