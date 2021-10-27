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futebol

Bragantino renova contrato do atacante Ytalo

Massa Bruta segura o centroavante goleador até dezembro de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 14:25

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:25

Crédito: Ytalo é artilheiro do Bragantino (Divulgação/Bragantino
Artilheiro do Bragantino no Campeonato Brasileiro com nove gols, o atacante Ytalo renovou o seu contrato com o clube paulista até 2023.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O acordo foi sacramentado e anunciado nesta quarta-feira. Assim que fechou o negócio, o Massa Bruta oficializou a permanência do ídolo.
Nesta temporada, Ytalo assumiu o papel de protagonista do sistema ofensivo de Mauricio Barbieri e anotou 16 gols.
Sul-Americana
No dia 23 de novembro, Ytalo é uma das esperanças do Red Bull Bragantino na decisão da Copa Sul-Americana. O rival é o Athletico.

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