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futebol

Bragantino prolonga vínculo de Maurício Barbieri por mais dois anos

Técnico que assumiu a equipe em setembro de 2020 constituiu campanha que faz o Massa Bruta ainda lutar por vaga na Pré-Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 17:34

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:34

Crédito: Treinador é um dos símbolos da campanha de recuperação do Massa Bruta (Ari Ferreira
Uma das figuras mais importantes no processo de reabilitação que passou o Red Bull Bragantino dentro do Campeonato Brasileiro, o técnico Mauricio Barbieri teve a sua permanência assegurada pelo clube ao assinar um novo acordo.>As partidas que restam para o Massa Bruta na reta final do BrasileirãoAgora, o contrato do profissional de 39 anos de idade com a equipe de Bragança Paulista irá até o final de 2022, seguindo a linha de pensamento em manter o nome para o projeto de fazer o clube frequentar as competições continentais.
Tendo chegado ao clube em setembro de 2020, Barbieri encontrou uma campanha onde o Massa Bruta não conseguia corresponder as expectativas de um time com tamanho investimento. Algo que, logo nas primeiras rodadas, persistiu em ocorrer e deu a impressão de que o trabalho logo seria descontinuado.
Todavia, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, tanto o desempenho como os resultados passaram a se tornar cada vez mais evidentes. Foram, de lá até aqui, 16 compromissos com oito vitórias, cinco empates e somente três resultados negativos.
Como efeito natural, o time que brigava somente pela manutenção na Série A passou a projetar metas bem mais ambiciosas como, por exemplo, alcançar o grupo das equipes que jogarão a Pré-Libertadores. Nesse momento, o Bragantino tem 48 unidades, oito a menos do que o Grêmio, sexto colocado.

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