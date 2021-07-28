Bragantino prioriza recuperar atletas em semana com bom espaço entre jogos

Crédito: Elenco do Bragantino no vestiário do Nabi Abi Chedid (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Com o calendário do futebol nacional ainda mais apertado diante do caráter de excessão da temporada 2021 com menos meses para ser desenvolvida, qualquer espaço maior para descanso deve ser plenamente celebrado como tem acontecido nessa semana com o Bragantino.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSem jogar mais pela Copa do Brasil, o Massa Bruta ganhou um intervalo maior de compromissos entre a derrota para o Fortaleza na Arena Castelão e o encontro frente ao Grêmio, no próximo sábado (31) às 21h (de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid.

Por isso, em palavras ditas ao site oficial do clube, o técnico Mauricio Barbieri não teve dúvidas ao pontuar que o principal objetivo, ao ter essa "brecha" na agenda", é procurar a reabilitação física dos jogadores:

- A prioridade é a recuperação. A gente vem de um período muito longo sem o descanso adequado, sem a devida recuperação. A ideia neste primeiro momento é recuperar os jogadores. Claro que estou ansioso para trabalhar alguns conteúdos e para desenvolver algumas coisas que não temos tido tempo. Mas o foco dessa primeira semana aberta é recuperar os jogadores. Encher o tanque de novo para termos novamente o desempenho que vínhamos tendo.