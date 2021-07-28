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Bragantino prioriza recuperar atletas em semana com bom espaço entre jogos

Fora da Copa do Brasil, o Massa Bruta está totalmente concentrado no embate do fim de semana pelo Brasileirão...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 13:48
Crédito: Elenco do Bragantino no vestiário do Nabi Abi Chedid (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Com o calendário do futebol nacional ainda mais apertado diante do caráter de excessão da temporada 2021 com menos meses para ser desenvolvida, qualquer espaço maior para descanso deve ser plenamente celebrado como tem acontecido nessa semana com o Bragantino.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSem jogar mais pela Copa do Brasil, o Massa Bruta ganhou um intervalo maior de compromissos entre a derrota para o Fortaleza na Arena Castelão e o encontro frente ao Grêmio, no próximo sábado (31) às 21h (de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid.
Por isso, em palavras ditas ao site oficial do clube, o técnico Mauricio Barbieri não teve dúvidas ao pontuar que o principal objetivo, ao ter essa "brecha" na agenda", é procurar a reabilitação física dos jogadores:
- A prioridade é a recuperação. A gente vem de um período muito longo sem o descanso adequado, sem a devida recuperação. A ideia neste primeiro momento é recuperar os jogadores. Claro que estou ansioso para trabalhar alguns conteúdos e para desenvolver algumas coisas que não temos tido tempo. Mas o foco dessa primeira semana aberta é recuperar os jogadores. Encher o tanque de novo para termos novamente o desempenho que vínhamos tendo.
Neste momento, o Bragantino é o quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 24 pontos e terá como foco a competição nacional até o dia 10 de agosto, data quando começa a disputar as quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Rosario Central, fazendo o primeiro embate na Argentina.

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