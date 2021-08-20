Bragantino pode entrar em campo fora do G-4 do Brasileirão

Na semifinal da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino deixa o torneio continental de lado e volta a focar na disputa do Brasileirão.
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No momento, o time comandado por Mauricio Barbieri é o 4º colocado, com 28 pontos, um a mais que o Flamengo, seu rival direto.
Neste fim de semana, o Massa Bruta fica de fora da rodada. Só volta a campo na segunda-feira. Ou seja, quando entrar para encarar o América-MG, o time paulista pode estar fora do G-4.
Torcida pelo Ceará
Para não entrar fora da zona de classificação direta da Libertadores, o Bragantino vai torcer pelo Ceará, que recebe o Fla, na Arena Castelão.