Bragantino pode entrar em campo fora do G-4 do Brasileirão

Crédito: Bragantino pode deixar o G-4 (Divulgação/Bragantino

Na semifinal da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino deixa o torneio continental de lado e volta a focar na disputa do Brasileirão.

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No momento, o time comandado por Mauricio Barbieri é o 4º colocado, com 28 pontos, um a mais que o Flamengo, seu rival direto.

Neste fim de semana, o Massa Bruta fica de fora da rodada. Só volta a campo na segunda-feira. Ou seja, quando entrar para encarar o América-MG, o time paulista pode estar fora do G-4.

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