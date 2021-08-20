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futebol

Bragantino pode entrar em campo fora do G-4 do Brasileirão

Por conta do tropeço na rodada passada, o Massa Bruta pode encarar o América-MG fora dos quatro melhores...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:44

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 19:44
Crédito: Bragantino pode deixar o G-4 (Divulgação/Bragantino
Na semifinal da Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino deixa o torneio continental de lado e volta a focar na disputa do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o time comandado por Mauricio Barbieri é o 4º colocado, com 28 pontos, um a mais que o Flamengo, seu rival direto.
Neste fim de semana, o Massa Bruta fica de fora da rodada. Só volta a campo na segunda-feira. Ou seja, quando entrar para encarar o América-MG, o time paulista pode estar fora do G-4.
Torcida pelo Ceará
Para não entrar fora da zona de classificação direta da Libertadores, o Bragantino vai torcer pelo Ceará, que recebe o Fla, na Arena Castelão.

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