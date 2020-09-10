Bragantino erra dois pênaltis, mas empata com São Paulo no Morumbi

O São Paulo pularia para a liderança do Campeonato Brasileiro se vencesse o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira, no Morumbi, mas teve atuação bem fraca e só empatou por 1 a 1 - Raul marcou para os visitantes e Luciano, aproveitando falha de Cleiton, igualou. E o time de Diniz ainda deu sorte: Claudinho e Artur desperdiçaram pênaltis no segundo tempo.
Com o ponto somado, o São Paulo chegou aos mesmos 17 do líder Internacional, que recebe o Ceará nesta quinta-feira. O Bragantino, com só sete pontos e uma vitória, está na zona da degola.
O Tricolor volta a campo no sábado, às 19h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Já o Red Bull Bragantino visita o Atlético-MG às 18h de domingo no Mineirão.
O São Paulo controlou o jogo no primeiro tempo, mas criou poucas oportunidades. Novidade da equipe titular após sair bem do banco contra o Fluminense, Brenner exigiu que Realpe salvasse o Red Bull Bragantino em cima da linha após encobrir o goleiro Cleiton com um cabeceio logo no começo e, involuntariamente, desviou um chute de Reinaldo que balançou as redes. Como ele estava impedido, o lance foi invalidado corretamente.
Fernando Diniz fez duas mudanças logo no intervalo: colocou Hernanes e Paulinho Boia nas vagas de Gabriel Sara e Vitor Bueno. Mas a troca que deu resultado foi a de Maurício Barbieri. O volante Raul, que substituiu Matheus Jesus, recebeu de Artur aos sete minutos do segundo tempo e colocou o time visitante em vantagem.
Vantagem que poderia ter sido ampliada aos 18 minutos. Luciano cometeu duas infrações consecutivas com o braço, uma fora e outra dentro da área, esta última assinalada com o auxílio do VAR. Claudinho cobrou o pênalti para fora, dando ao São Paulo a chance de voltar para o jogo.
Aos 32, foi a vez de Cleiton quebrar o galho do Tricolor, que não criava absolutamente nada após as entradas de Gonzalo Carneiro e Helinho nas vagas de Igor Gomes e Brenner. O goleiro saiu muito mal após um chutão de Léo e deu o empate de presente para Luciano.
Quem achou que o São Paulo, enfim, conseguiria retomar o domínio da partida e pressionar se enganou. O Red Bull Bragantino ainda mandou mais duas bolas na trave, ambas com Artur. Uma em uma falta quase na linha da grande área e a outra no pênalti cometido por Léo já nos acréscimos.
FICHA TÉCNICASÃO PAULO 1 x 1 RED BULL BRAGANTINO
Data/Horário: 9/9/2020, às 19h15Local: Morumbi, São Paulo (SP)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Cartões amarelos: Luciano, Lucas Perri (no banco), Tchê Tchê e Léo (SAO); Edimar, Ricardo Ryller (RBB)Cartões vermelhos: -
Gols: Raul, aos 7'/2ºT (0-1); Luciano, aos 32'/2ºT (1-1)
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara (Hernanes - Intervalo) e Igor Gomes (Gonzalo Carneiro - 22'/2ºT); Brenner (Helinho - 22'/2ºT) , Vitor Bueno (Paulinho Boia - Intervalo) e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Realpe (Ligger - 22'/2ºT) e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus (Raul - Intervalo) e Claudinho; Artur (Willian Correia - 48'/2ºT), Bruno Tubarão (Lucas Evangelista - 26'/2ºT) e Ytalo (Alerrando - 26'/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri.