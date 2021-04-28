Bragantino analisa a chance de aproveitar Ramires, do Red Bull Brasil

Crédito: Avante tem sido bem avaliado apesar de poucas atuações (Divulgação/Red Bull Brasil

Tratado como uma promessa do Red Bull Brasil, o centroavante Ramires deve ser aproveitado pelo Bragantino muito em breve segundo informação apurada pelo Futebol Latino.>A classificação de momento na Copa Sul-AmericanaO atleta que joga a Série B do Campeonato Paulista chegou recentemente ao clube via empréstimo do Audax com opção de compra que deve ser exercida pelos administradores do projeto brasileiro da Red Bull. Nos últimos três jogos pelo RB Brasil, Ramires foi titular em duas partidas pela Bezinha onde anotou dois gols diante de Atibaia e do São Bernardo.

O atacante de 20 anos de idade começou sua carreira no atual detentor de seus direitos onde atuou em somente oito jogos e marcou um gol. Ele fez sua estreia no profissional em agosto do ano passado e, rapidamente, chamou a atenção do Red Bull.

Ramires é visto dentro do clube como um jogador que vai “estourar” em breve. Por isso, dirigentes e comissão técnica da equipe principal do Bragantino já estão de olho na jovem promessa em posição que conta, atualmente no plantel de Mauricio Barbieri, com Alerrandro, Ytalo e o venezuelano Jan Hurtado.