Bragantino adquire Lucas Evangelista em definitivo junto ao Nantes-FRA

Peça que entrou e rapidamente ganhou espaço como titular no Bragantino, o meia Lucas Evangelista convenceu o clube paulista a investir na sua contratação em caráter definitivo. E o negócio junto ao Nantes-FRA, anterior dono de seus direitos, foi anunciado como concluído na tarde dessa segunda-feira (28) na rede social do Massa Bruta. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O acordo de empréstimo entre as partes estava previsto para se encerrar na próxima quarta-feira (30). Porém, agora, Lucas não tem apenas seus direitos sob propriedade do Braga, mas também um novo vínculo que tem duração até 2026 em transação que não teve oficialmente seu valor divulgado.