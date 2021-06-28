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futebol

Bragantino adquire Lucas Evangelista em definitivo junto ao Nantes-FRA

Valor da transação em negócio onde o Massa Bruta também prolongou vínculo do meia não foi divulgado oficialmente...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 15:34
Crédito: Atleta chegou por empréstimo do clube europeu em agosto de 2020 (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Peça que entrou e rapidamente ganhou espaço como titular no Bragantino, o meia Lucas Evangelista convenceu o clube paulista a investir na sua contratação em caráter definitivo. E o negócio junto ao Nantes-FRA, anterior dono de seus direitos, foi anunciado como concluído na tarde dessa segunda-feira (28) na rede social do Massa Bruta. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O acordo de empréstimo entre as partes estava previsto para se encerrar na próxima quarta-feira (30). Porém, agora, Lucas não tem apenas seus direitos sob propriedade do Braga, mas também um novo vínculo que tem duração até 2026 em transação que não teve oficialmente seu valor divulgado.
Aos 26 anos de idade, o jogador revelado nas categorias de base do São Paulo acumulou experiência em diferentes países do futebol europeu como Itália (Udinese), Grécia (Panathinaikos), Portugal (Estoril e Vitória de Guimarães) além do futebol francês pelo já citado Nantes.
O anúncio de sua aquisição e consequente renovação chega perto de uma marca importante que Lucas Evangelista está prestes a atingir no Bragantino. Caso entre em campo nessa segunda-feira (28) em visita ao Atlético-GO pela 7ª Rodada do Brasileirão, ele chegará a 49 partidas pela equipe de Bragança Paulista.

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