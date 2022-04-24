Braga x Porto: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Nesta segunda-feira, Braga e Porto se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Português. Se vencerem, os Dragões podem se tornar campeões com antecedência em caso de uma derrota do Sporting. O confronto, no Estádio do Braga, está marcado para às 14h.CHANCE DE TÍTULO!O Porto pode confirmar o título do Campeonato Português nesta segunda-feira. Em caso de vitória, a equipe ficaria com 85 pontos. Sendo assim, se o Sporting tropeçar contra o Boavista, a diferença entre as equipes seria de 12 pontos e só restam nove em disputa.

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FOCO NO JOGO!- Como já disse em relação ao poder ser campeão no sofá ou no campo, temos de olhar para um campeonato que fizemos e que ainda não está ganho. Faltam jogos e pontos. É nisso que estamos concentrados. Quero ganhar títulos. Há pessoas que gostam de uma maneira ou de outra. Eu gosto de ganhar. Ponto final - disse o técnico do Porto, Sérgio Conceição, sobre a possibilidade de título.FICHA TÉCNICABraga x Porto

Data e horário: 25/04/2022, às 14hLocal: Estádio do Braga, em Braga (POR)Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGA (Técnico: Carlos Carvalhal)Matheus; Tormena, Carmo e Diogo Leite; Yan Couto, Al-Musrati, André Horta e Francisco Moura; Miguel Falé, Abel Ruiz e Ricardo Horta

PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Marchesín; Pepê, Mbemba, Pepe e Sanusi; Otávio, Grujic e Vitinha; Fábio Vieira, Evanilson e Taremi.