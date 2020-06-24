Braga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga Europa

Há três jogos sem vencer, o Braga recebe o Vitória de Guimarães nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o objetivo de consolidar sua permanência no G-4 do Campeonato Português e conquistar o objetivo final de chegar na próxima Liga Europa. O rival está sete pontos atrás e busca tirar a vantagem dos mandantes para entrarem na briga por uma vaga em competição continental.
O técnico Custódio Castro sabe que é um momento difícil para os dois clubes, mas conta sobre suas expectativas para o primeiro clássico sob comando do do Braga.
- É um derbi. São sempre jogos especiais. Em termos de resultado, as duas equipes ainda não ganharam (desde o retorno do Campeonato Português). Em relação ao Braga, vendo a resposta que os jogadores deram contra o Famalicão, se mostrarem o mesmo espírito de equipe, ficam mais pertos da vitória.
Pelo lado do Vitória de Guimarães, o técnico Ivo Vieira não tratou o clássico como decisivo, mas como fundamental. Em má fase, o treinador espera que os jogadores continuem sonhando com objetivos mais altos na competição e admitiu que se não vencer, a missão de jogar a próxima Liga Europa fica mais distante.E MAIS:Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o BenficaChelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do InglêsArsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o SouthamptonTécnico do Wolverhampton não garante permanência de atacante E MAIS: