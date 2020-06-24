Braga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga Europa

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Há três jogos sem vencer, o Braga recebe o Vitória de Guimarães nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), com o objetivo de consolidar sua permanência no G-4 do Campeonato Português e conquistar o objetivo final de chegar na próxima Liga Europa. O rival está sete pontos atrás e busca tirar a vantagem dos mandantes para entrarem na briga por uma vaga em competição continental.

O técnico Custódio Castro sabe que é um momento difícil para os dois clubes, mas conta sobre suas expectativas para o primeiro clássico sob comando do do Braga.

- É um derbi. São sempre jogos especiais. Em termos de resultado, as duas equipes ainda não ganharam (desde o retorno do Campeonato Português). Em relação ao Braga, vendo a resposta que os jogadores deram contra o Famalicão, se mostrarem o mesmo espírito de equipe, ficam mais pertos da vitória.