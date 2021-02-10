Braga e Porto empatam no primeiro jogo da semifinal da Taça de Portugal

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

Tudo indefinido na Taça de Portugal. Nesta quarta-feira, o Braga recebeu o Porto no Estádio da Pedreira pelo jogo de ida da semifinal da competição eliminatória e as equipes empataram em 1 a 1. Taremi abriu o placar para os visitantes e Fransérgio empatou no último lance. A partida de volta será no dia 3 de março, no Estádio do Dragão.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsLogo no início, o Porto fez o gol solitário da partida. Aos oito minutos, Mbemba tentou lançamento para Marega, o goleiro Matheus, do Braga, saiu errado e acabou entregando a bola nos pés de Taremi. Na intermediária, o camisa 9 bateu de primeira por cobertura e balançou as redes.

O segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa. Somente o Braga atacou e o Porto tentou suportar a pressão no campo de defesa. A situação ficou ainda mais complicada para os Dragões quando o meia Luis Díaz foi expulso aos 25 minutos da etapa final. Nos acréscimos, Uribe também recebeu cartão vermelho no time do Porto.

Quando a vitória do Porto parecia definitiva, o Braga empatou no apagar das luzes. Aos 56 minutos do segundo tempo, Sporar recebeu cruzamento na área e cabeceou na trave de Diogo Costa. No rebote, Fransérgio encheu o pé e deixou tudo igual no Estádio da Pedreira.

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