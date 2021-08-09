Braço do Marítimo, de Portugal, no Brasil contrata estaque da base do Orlando City

Crédito: Divulgação / Marítimo Brasil

O Marítimo Brasil confirmou grandes nomes para reforçar a sua equipe sub-19. Jogadores como Kenji Tanaka, brasileiro da base do Orlando City, o goleiro Niccolas Zardo, campeão pernambucano sub-20 e que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, além dos zagueiros Wellinton Silva, ex-Atlético-MG e Marcelo Germano, ex-Vasco, o lateral-direito Braian Cruz, ex-Flamengo, o lateral-esquerdo Guilherme Ferrão, ex-Esportivo e o atacante Vitinho também do Esportivo.

Veja a tabela do PortuguêsTodos os reforços chegam para ajudar a equipe na disputa do Gauchão Dal Ponte, competição em que o Marítimo Brasil estreou com vitória ao bater o Aimoré, por 3 a 0, em casa, na última quinta-feira.

Kenji Tanaka já está em Porto Alegre. O atacante de 19 anos já treinava com a equipe profissional do Orlando City, que conta com jogadores como o brasileiro Alexandre Pato e Junior Urso, além do português Nani. Para efetivação da transferência, o clube contou com a parceria do empresário Lucas Pires, da Monsoon Sports.

- Assim que tomei conhecimento da proposta eu não pensei duas vezes. Fiquei muito tempo nos Estados Unidos e chegou o momento de retornar ao meu país. Sempre tive esse desejo e o Marítimo Brasil está me proporcionando a realização desse sonho. A estrutura que o clube está montando é de primeira linha e a equipe vem conquistando grandes resultados. Estou bem animado - afirmou o jovem Kenji.

Presidente do Marítimo Brasil e coordenador sul-americano, Mauro Rocha, comentou sobre as chegadas dos novos atletas ao clube de Canoas.