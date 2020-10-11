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futebol

Bournemouth rejeita proposta de West Ham por Josh King

Hammers focam na contratação de Said Benrahmi, atacante do Brentford. King tem apenas um ano de contrato com o Bournemouth e atleta quer voltar à Premier League...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 12:45

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 12:45
Crédito: Adrian Dennis / AFP
O Bournemouth rejeitou uma oferta de 13 milhões de libras (R$ 93 milhões) do West Ham pelo atacante Josh King. Com isso, o novo foco para o setor ofensivo do time dirigido por David Moyes é Said Benrahma, atleta do Brentford. A janela de transferências domésticas na Inglaterra está aberta até a próxima sexta-feira.
King tem apenas um ano de contrato restante com o clube atual e já manifestou desejo de retornar para a Premier League, mas o Bournemouth avalia o jogador por 17,5 milhões de libras (R$ 126 milhões). Já o atacante argelino está avaliado pelo Brentford por 25 milhões de libras (R$ 180 milhões).
Apesar do sistema defensivo ser uma das prioridades para o West Ham nesta janela de transferências, o ataque virou necessidade após as saídas de Felipe Anderson e Diangana. Josh King também é alvo de interesse do Brighton para a sequência do Campeonato Inglês.

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