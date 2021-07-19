futebol

Botafogo x Goiás: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Equipes chegam com mudanças nos comandos técnicos e serão treinadas por interinos em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 19:35

LanceNet

Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Sem tempo para descansar. Botafogo e Goiás entram em campo nesta terça-feira em partida que abre a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio Nilton Santos.
As duas equipes chegam com treinadores interinos no comando. Na semana passada, o Botafogo demitiu Marcelo Chamusca. O Goiás, por sua vez, desligou Pintado após o empate sem gols com o Londrina no fim de semana.
Data-Hora: 20/07/2021, às 19hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Ricardo Resende)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Hugo; Barreto, Pedro Castro; Diego Gonçalves, Chay, Marco Antônio, Rafael Navarro.
Suspensos: -Pendurados: Luís Oyama e Rafael Carioca​Fora: Luís Oyama, Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Joel Carli, Ronald e Luís Oyama (lesionados); Guilherme Santos (liberado para resolver problema particular)
GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)​Tadeu; Ivan, David Duarte, Reynaldo, Artur; Caio Vinícius, Breno, Élvis; Dadá Belmonte (Diego), Bruno Mezenga, Alef Manga.
Suspensos: -​Pendurados: -​Fora: Apodi (lesionado)
Palpites: na redação do LANCE!, 30% dos votantes apostaram em uma vitória do Botafogo, 50% acham que a partida terminará empatada e 20% acreditam no triunfo do Goiás.

