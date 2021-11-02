Botafogo x Confiança: prováveis times, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 19h, Botafogo e Confiança se enfrentam no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 33ª rodada da Série B. O Alvinegro vai atrás de mais um triunfo em seus domínios e espera um tropeço do Coritiba para assumir a liderança do campeonato. Já o Dragão, espera uma vitória para continuar na briga pela permanência na segunda divisão.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
O melhor mandante da competição vai jogar em casa em busca de mais um grande resultado diante de sua torcida. Se vencer, o Botafogo pode assumir a liderança da Série B, porém precisa de um tropeço do Coritiba, que joga com o Operário na rodada. O Alvinegro está com 56 pontos, enquanto o Coxa lidera com 58.
O Botafogo sofreu uma grande baixa para o confronto. Um dos principais destaques da equipe na temporada, Chay se lesionou na última partida, contra o Goiás. Enderson Moreira terá que ‘quebrar a cabeça’ para substituir o jogador, que tem oito gols e sete assistências no campeonato. O meia-atacante está fora do jogo e não possui um prazo de recuperação definido.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 03/11/2021, ás 19hLocal: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!
PROVÁVEIS TIMES
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Luiz Henrique; Ronald, Marco Antônio e Rafael Navarro.
Suspensos: NinguémPendurados: Diego Loureiro, Diego Gonçalves, Marco Antônio, Barreto, Carli, Carlinhos e Pedro CastroFora: Gatito e Chay
CONFIANÇA (Técnico: Luizinho Lopes)Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Vinícius Barba, Rafael Vila, Álvaro e Ítalo; Willians Santana e Hernane Brocador (Lohan).
Suspensos: MadisonPendurados: Nirley, Isaque, Neto Berola, Hernane Brocador, Madison, Jonathan Bocão e AdalbertoFora: Everton, Nery Bareiro, Jhemerson e Robinho (lesionados) e Madison (suspenso).