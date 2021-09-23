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futebol

Botafogo: Warley leva terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Sampaio Corrêa

Atacante foi advertido contra o CSA e, por conta da suspensão automática, não poderá atuar no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 19:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A 25ª rodada da Série B do Brasileirão ainda nem terminou, mas o Botafogo já sabe que terá um desfalque garantido para a próxima partida. Warley tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o CSA, nesta quinta-feira, e terá que cumprir suspensão automática diante do Sampaio Corrêa, no domingo.
Confira a classificação da Série BPortanto, o camisa 25 está fora no duelo que marcará o retorno da torcida do Alvinegro ao Estádio Nilton Santos.
Os dois cartões amarelos que Warley recebeu anteriormente foram nas vitórias contra o Coritiba, no dia 27 de agosto, e Confiança, 24 de julho. Enderson Moreira terá que fazer mudanças na equipe.
Ainda não se sabe se Marco Antônio, que ficou fora da partida contra o CSA por dores musculares, estará à disposição diante do Sampaio Corrêa. Outras opções para a posição vêm do time sub-20, como Ênio e Vitinho, ou até Luiz Henrique, uma alternativa que coloca menos velocidade nas pontas.

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