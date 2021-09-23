Botafogo: Warley leva terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Sampaio Corrêa

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A 25ª rodada da Série B do Brasileirão ainda nem terminou, mas o Botafogo já sabe que terá um desfalque garantido para a próxima partida. Warley tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o CSA, nesta quinta-feira, e terá que cumprir suspensão automática diante do Sampaio Corrêa, no domingo.

Confira a classificação da Série BPortanto, o camisa 25 está fora no duelo que marcará o retorno da torcida do Alvinegro ao Estádio Nilton Santos.

Os dois cartões amarelos que Warley recebeu anteriormente foram nas vitórias contra o Coritiba, no dia 27 de agosto, e Confiança, 24 de julho. Enderson Moreira terá que fazer mudanças na equipe.