Futebol

Botafogo vence Paraná fora de casa e avança na Copa do Brasil

Gol da vitória por 2 a 1 foi marcado por Danilo Barcellos, de pênalti, no último lance do jogo; Marcelo fez o primeiro dos cariocas e Thales descontou para o Paraná

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 21:24

Redação de A Gazeta

Danilo Barcellos comemora o gol de pênalti que marcou na vitória do Botafogo sobre o Paraná pela Copa do Brasil
Danilo Barcellos marcou de pênalti no último minuto e o Botafogo venceu o Paraná pela Copa do Brasil Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Em jogo disputado no estádio Durival Britto, o Botafogo derrotou o Paraná por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26) e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. O time de General Severiano havia vencido a partida de ida por 1 a 0.
Após uma etapa inicial sem gols, o Botafogo abriu o placar logo aos 4 minutos do segundo tempo com o zagueiro Marcelo Benevenuto, que fez de cabeça após cobrança de escanteio de Bruno Nazário.
Porém, o Paraná não se entregou no jogo e empatou aos 10 minutos, quando o zagueiro Thales aproveitou bola que sobrou na área para vencer o goleiro Gatito Fernández.

O time da casa continuou tentando fazer o placar que lhe garantiria a classificação, mas quem acabou marcando mais uma vez foi o Botafogo, nos acréscimos do segundo tempo em cobrança de pênalti do lateral Danilo Barcelos. Final de jogo Paraná 1, Botafogo 2.
O time carioca agora aguarda sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber quem será seu adversário na próxima fase da competição.

