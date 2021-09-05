Botafogo vence o Remo e sobe para terceiro na Série B do Brasileirão

Crédito: Samara Miranda/Remo

O Botafogo segue com um desempenho perfeito no segundo turno da Série B do Brasileiro. Neste sábado, o Alvinegro derrotou o Remo por 1 a 0 no Estádio Baenão, em partida válida pela 23ª rodada da competição nacional. Warley marcou o gol do duelo.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 38 pontos e subiu, por ora, para a 3ª posição - a equipe pode perder essa posição caso o Goiás, que enfrenta o Cruzeiro na terça-feira, pontue. O Remo, por sua vez, segue com 27 e ocupa a 12ª colocação.

O Remo volta a jogar na próxima sexta-feira, quando medirá forças com o Vitória, às 19h, no Barradão, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo entra em campo no sábado para enfrentar o Londrina, às 16h30, no Estádio Nilton Santos.

+ Veja a tabela e simule os próximos jogos da Série BSONOLENTO!Diferente da maioria dos jogos que fez com Enderson Moreira, o Botafogo teve muita dificuldade para criar chances na parte inicial do duelo. As únicas vezes que o time conseguia criar algo eram pelos pés de Chay: o camisa 14, ainda nos primeiros minutos, achou Jonathan na área. O lateral cruzou para Rafael Moura, que desperdiçou boa chance.

Após isso, o Remo cresceu. A equipe mandante chegava ao ataque principalmente pelo lado esquerdo do sistema ofensivo e tocava a bola sem ser incomodado na segunda metade do campo. Apesar do volume de passes, a equipe não colocou o goleiro Diego Loureiro para trabalhar tanto assim, o que representou um empate sem gols ao fim do primeiro tempo.

TÁ LÁ!O Botafogo não voltou melhor para o segundo tempo. Na verdade, as duas equipes retornaram do intervalo com várias dificuldades para se impor e colocar as ações ofensivas dentro de campo.

Mesmo assim, o Alvinegro deixou as dificuldades para trás e abriu o placar. Após as entradas de Luiz Henrique e Carlinhos, o time cresceu e chegou ao gol. Depois do cruzamento do meia, Warley recebeu dentro da área e, na segunda tentativa, finalizou para o fundo das redes.

CORRENDO ATRÁS​O gol tomado não acuou o Remo. Os mandantes, inclusive, pressionaram ainda mais quando ficaram atrás do placar e, de quebra, passaram perto do empate: Anderson Uchôa acertou o travessão após um cruzamento vindo da direita. A equipe paraense permaneceu em cima e pressionando.

O Remo voltou a pressionar e voltou a assustar. Depois de uma bola alçada na área, Jefferson, sozinho dentro da pequena área, finalizou no travessão. Os minutos finais do duelo foram praticamente dominados pela equipe da casa, mas o Botafogo conseguiu se segurar e, mesmo com emoção, garantiu uma importante vitória.

FICHA TÉCNICAREMO 0 X 1 BOTAFOGO

Data-Hora: 04/09/2021, às 19h30Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)​Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA - GO)​Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA - GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)​Gramado: RuimCartões amarelos: Felipe Gedoz, Felipe Conceição e Victor Andrade (REM); Rafael Moura, Diego Loureiro e Romildo (BOT)Cartões vermelhos: não houve

Gols: Warley (0-1, 19'/2ºT)

REMO: Vinícius; Thiago Ennes, Marlon, Rafael Jensen, Igor Fernandes (Wallace 43'/2ºT); Lucas Siqueira, Anderson Uchôa; Arthur (Jefferson 40'/2ºT), Felipe Gedoz (Thiago Mafra 43'/2ºT), Victor Andrade; Matheus Oliveira (Rafinha 17'/2ºT). Técnico: Felipe Conceição.