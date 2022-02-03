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Fogaréu

Botafogo vence o Madureira de virada e assume liderança do Carioca

Alvinegro marca quatro gols em 30 minutos, leva os três pontos e, de quebra, chega ao primeiro lugar da tabela do estadual

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:42

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 20:42
Diego Gonçalves foi importante para a vitória do Fogão
Diego Gonçalves foi importante para a vitória do Fogão Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Madureira chegou a abrir 2 a 0, mas o Botafogo foi atrás, virou e comemorou muito. Assim pode ser definida o triunfo do Alvinegro por 4 a 2 sobre o Tricolor Suburbano na noite desta quinta-feira (03) no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Pipico fez os dois do MEC, enquanto Kanu, Diego Gonçalves, Carli e Raí fizeram para o Glorioso. 
Com o resultado, o Botafogo termina a rodada na liderança do Estadual. O time comandado por Enderson Moreira tem 7 pontos, mesma quantidade do Flamengo, mas fica à frente pelo número de gols pró. 
O Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira (07) para enfrentar o Nova Iguaçu às 21h no Estádio Nilton Santos. O Madureira mede forças com o Vasco no domingo, às 15h30.

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O JOGO

O Botafogo até começou a partida pressionando e com chances no campo ofensivo, mas o primeiro grito de alegria da partida veio do Madureira. Após confusão na área logo nos primeiros instantes, Kanu derrubou Rafinha dentro da área. Na cobrança, Pipico deslocou Gatito e saiu para o abraço.
​O placar negativo não acuou o Botafogo. O time, mesmo diante de dificuldades táticas, foi atrás de um empate. A equipe tinha dificuldade para chegar ao ataque mas obrigou Dida a fazer duas boas defesas: uma em chute de Diego Gonçalves e outra em bola de Matheus Nascimento. Mesmo com as tentativas, o Glorioso foi ao intervalo em desvantagem.
Balde de água fria. Mesmo sem impressionar, o Botafogo terminou o primeiro tempo pressionando. Tudo parecia ter ido por baixo quando, em outra confusão na defesa do Alvinegro, o Madureira chegou pelos lados e Pipico, de novo, balançou as redes.
A reação foi imediata. Dois minutos depois, o Botafogo devolveu a desvantagem para um gol. Em cobrança de escanteio, Kanu, de voleio, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Glorioso - uma ótima hora para fazê-lo.
O Botafogo cresceu com o gol. Poucos minutos depois, Diego Gonçalves apareceu na cara de Dida, mas finalizou por cima e desperdiçou uma chance de ouro pelo empate. ​O camisa 11 teve outra oportunidade e, na segunda, não perdoou. Com passe de Matheus Nascimento, Diego Gonçalves entrou a cara a cara com Dida e deslocou o goleiro do Madureira para empatar o duelo. 
O Botafogo não desistiu e o 2 a 0 contra virou um 3 a 2 a favor. Em falta cobrada por Daniel Borges na direita, a defesa do Madureira não conseguiu afastar e Joel Carli se adiantou para empurrar para o gol.
E deu tempo para mais. Já no fim do jogo, Jonathan Silva cruzou na medida para Raí, que mudou o jogo, completar para o fundo das redes e também marcar pela primeira vez como profissional.

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